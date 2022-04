Hacienda descarta “telefonazo” de Marcel a parlamentario para felicitarlo por caída del quinto retiro

El pasado lunes 18 de abril, las expectativas eran altas en la Cámara de Diputadas y Diputados en relación a la discusión y votación de los dos proyectos asociados al quinto retiro del 10%, los que finalmente no recibieron los apoyos necesarios y por tanto sentenciaron su trámite legislativo. Situación que produjo cuestionamientos hacia el gobierno, considerando que su iniciativa tampoco fue respaldada en el Congreso.

En relación a lo anterior, el diputado DC Felipe Camaño, sostuvo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se comunicó con el jefe de bancada de la falange para “felicitarlo” por la caída de la propuesta de la alternativa responsable del quinto retiro, a cargo del Ejecutivo. Algo que fue totalmente desmentido por la cartera durante este miércoles.

Desde Hacienda recordaron que apenas “surgió la discusión sobre el proyecto que permitía efectuar un quinto retiro de los fondos previsionales, el gobierno expresó su rechazo a tal iniciativa por el impacto que tendría sobre la inflación, las tasas de interés y sobre la economía en general”.

Pero pese a ello, y tras presentar la iniciativa propia, “el lunes recién pasado el ministro Mario Marcel desplegó todos sus esfuerzos, hasta el último minuto antes de la votación en la Cámara de Diputados, para evitar que la moción parlamentaria de un retiro universal fuera aprobado, y por otro lado, lograr que el proyecto alternativo de retiro responsable avanzara en su tramitación“.

En consecuencia, “el ministro Marcel descarta tajantemente que en los días posteriores hubiese conversado con algún parlamentario utilizando las palabras expresadas por el diputado Camaño”.

Dentro del comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda, enfatizaron en que dicho llamado también fue negado por el propio jefe de bancada de la DC, diputado Eric Aedo, quien habría sido el supuesto receptor del mensaje. Al respecto, citaron sus palabras: “Felipe Camaño se confundió y entregó una información que es errónea, no es el ministro Marcel quien ha tomado el teléfono y me ha llamado. Eso no es efectivo”.

Finalmente, hicieron un llamado a mantener la responsabilidad y altura de miras en la discusión, enfocándose en “los temas que realmente importan como las reformas estructurales que requiere la economía para mejorar la calidad de vida de los chilenos”.