El constituyente Felipe Harboe, se refirió a los momentos de incertidumbre que tuvo la Convención Constitucional y a la petición hecha por la nueva directiva de buscar un indulto o amnistía para los presos del estallido social.

Tanto Elisa Loncón como Jaime Bassa, afirmaron que se tiene una “deuda” que se tiene que conversar y aclarar próximamente.

Respecto a este tema, el representante del distrito 19, que no pudo estar presente por razones sanitarias, aseguró que “la convención no tiene ninguna potestad para eso, ninguna. No tenemos ninguna facultad constitucional. Como se dice por ahí: En pedir no hay engaño”.

“Una amnistía supone una ley, una ley supone una iniciativa del presidente y un apoyo del parlamento, por lo tanto, no es materia propia de nuestras competencias. Insisto, lo importante es tratar de abstraer a la convención de los temas coyunturales y de la polémica diaria”, agregó en entrevista con Radio Duna.

Aquí, el ex senador apuntó que “si la convención va a estar supeditada y se va a suspender por que hubo una manifestación porque el Congreso sacó una ley que no nos gustó o porque el Gobierno dijo una cosa, eso sería lamentable porque sería una someter a la convención a presiones de instituciones foráneas”.

Además, Harboe tildó como una “tremenda irresponsabilidad” las convocatorias a manifestaciones realizadas para el inició del hemiciclo, debido a que la totalidad de las comunas de Santiago se encuentran en cuarentena durante los fines de semana.

“Los niños no podían ir a jugar a la plaza, pero podía haber gente que estaba manifestándose, eso es muy raro (y es) un privilegio que no me pareció. Tampoco corresponde justificar el nivel de incidentes que hubo como botar las barreras, tirar piedras e incluso una convencional que salió a conversar con los manifestantes y fue agredida. Aquí hay gente que no le interesa que esto funcione”, apuntó.

Finalmente, el ex congresista señaló que tiene que haber rápidas conversaciones entre la nueva mesa directiva y los diversos grupos con el fin de “redactar el reglamento. Y si de aquí a tres semanas tenemos el reglamento redactado, fantástico, porque así se despejan rápidamente todos los temas administrativos y comienza la función para la cual nos eligieron que es redactar la Constitución”.