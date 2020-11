La candidata a gobernadora por la Región Metropolitana y ex ministra de Salud, Helia Molina, llegó hasta el Colegio Benjamín Claro Velasco, en la comuna de Ñuñoa, para emitir su sufragio en el marco de las elecciones primarias 2020.

Acompañada por el ex concejal de Providencia, Jaime Parada, la ex secretaria de Estado manifestó que “espero ser la candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, la primera mujer y lo único que espero es que venga harta gente a votar, que los independientes se manifiesten”.

Sin embargo, criticó la poca difusión por parte del gobierno respecto de estos comicios. “Ha sido muy mezquina la información del gobierno para estas elecciones, no ha habido mayor difusión. Hemos tenido que hacer docencia prácticamente para poder explicar qué son las primarias”, dijo.

Además, expresó que, de igual manera, esperaba que muchas personas se acercaran a las urnas. “El 25 de octubre la gente nos dijo, no queremos más de lo mismo, queremos ser parte de las decisiones y votar en primarias es una de esas acciones. Votar para saber quién es el mejor candidato o candidata”, expresó.

“Siempre las elecciones son complicadas. En mi caso, que no soy una política tradicional, nunca he sido intendente, nunca he sido alcalde, probablemente, para mí es más difícil, pero por otro lado, creo que es lo que la gente quiere, personas que no vengan de otros cargos equivalentes, que no tengan una carrera política”, zanjó.