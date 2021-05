“Vengo a tratar de contribuir a una mejor democracia. Pero una democracia más clara, más transparente. Con dignidad”, comenzó diciendo el presidente del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz, en su regreso a las dependencias del Servicio Electoral.

Su llegada ocurría luego su respaldo a la candidata del Partido Socialista Paula Narváez terminara jugándole en contra a la ex ministra de Michelle Bachelet: desde Apruebo Dignidad ya no estaban de acuerdo con una primaria con el PS.

La respuesta del Partido Comunista, Convergencia Social y otros era que su invitación apuntaba sólo al PS, no a otros partidos que anteriormente ya habían esgrimido excusas para dudar sobre su participación en la primaria “amplia” de la centroizquierda.

Para el ex canciller “quienes pretendan gobernar el país no pueden andar con vetos, porque tienen que gobernar para todas y todos”, calificando de “sorprendente” la exclusión de Nuevo Trato, el Partido Liberal y el PPD.

“Es una lección muy importante para la ciudadanía. Al momento de votar tiene que tener en cuenta estas actitudes”, alertó.

Consultado sobre el veto que anteriormente el PPD aplicó sobre el FA y el PC, en que el Consejo General decidía ir a primarias sólo con Unidad Constituyente (ex Concertación, PRO y Ciudadanos), Muñoz afirmó que “absolutamente nunca, en ningún caso” se vetó a estos partidos.

Cuando Muñoz inscribió su precandidatura para competir con Jorge Tarud y Francisco Vidal, afirmó que “no estamos condenados a escoger entre extremos, a escoger entre Lavín o quién sea de la derecha, y Daniel Jadue o Pamela Jiles por el otro lado”.

Finalmente, antes de retirarse e ingresar a las oficinas del Servel, Heraldo agregó: “me parece francamente una vergüenza de la política respecto de la ciudadanía. Por eso que me he mantenido en la posición transparente y coherente de respaldar lo que he manifestado”.

