Hércules C-130: Cuatros oficiales de la FACh serán formalizados por accidente que dejó 38 muertos

Cuatro oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) serán formalizados por la tragedia del Hércules C-130, ocurrida a fines de 2019.

La audiencia de Julio Ojeda, Marcelo Mella, Allan Asenjo y Eduardo Mosquera se realizará el próximo 21 de febrero de 2023 por el accidente aéreo ocurrido el 9 de diciembre de 2019, el cual dejó 38 fallecidos.

El delito por el que se le imputará será cuasidelito de homicidio con resultado múltiple, según consignó Radio Bío Bío.

Los hechos

El avión Hércules C-130 desapareció en el Mar de Drake, región de Magallanes, e iba con dirección a la Antártica. En total, viajaban 21 pasajeros y 17 tripulantes.

Un reportaje realizado por CHV Noticias en abril pasado reveló las nuevas dudas que existen en torno al trágico accidente. Y es que hasta el día de hoy, los familiares de los fallecidos aún no tienen justicia, debido, entre otras cosas, a que todavía no hay in informe de la FACh que indique cuáles fueron las causas del accidente.