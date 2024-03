Herencia de Sebastián Piñera: Este es millonario impuesto que pagarían sus herederos

Un millonario monto en impuestos es lo que tendrían que pagar los herederos del ex presidente Sebastián Piñera Echeñique, luego de su repentina muerte tras un accidente en helicóptero en el Lago Ranco.

Los hijos del ex mandatario deben repartir y administrar el gran patrimonio del empresario, que varía entre los 3 mil y 4 mil millones de dólares.

En ese sentido, los herederos tendrán que realizar el trámite de la posesión efectiva del patrimonio de quien gobernó nuestro país. Será en el Registro Civil y no en tribunales. ¿La razón? Piñera no dejó un testamento escrito.

En diálogo con La Tercera, expertos indicaron que existe una incoherencia normativa, ya que para hacer la posesión efectiva no existe un plazo determinado. Sin embargo, sí lo hay para la declaración y el pago del impuesto a la herencia.

Millonario pago de impuesto tras muerte de Piñera

“Legalmente, no hay plazo para hacer la posesión efectiva. No obstante, el Código Civil dispone que el derecho de petición de herencia expira en 10 años”, explicó el ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, al citado medio.

En esa línea, aclaró que “el impuesto debe ser declarado y pagado dentro del plazo de dos años desde la fecha de fallecimiento del causante”.

Por lo tanto Cecilia Morel y sus cuatro hijos tienen hasta inicios de 2026 para declarar el impuesto a la herencia.

La mayor parte del patrimonio corresponde a una sola sociedad: Bancard Inversiones Limitada, en la que el ex jefe de Estado tenía el 66,85% de las acciones.

Si bien no hay cálculo oficial, cercanos al grupo de accionistas estiman que el pago de impuesto superará “fácilmente” los $100 millones de dólares, es decir, más de $97 mil millones de pesos chilenos.

