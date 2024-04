Herido de bala en Lo Valledor relata aterradora vivencia: “El impacto es muy doloroso”

Este lunes se registró una peligrosa situación en Lo Valledor, cuando una mujer del sector que estaba siendo detenida forcejeó con un guardia y le quitó su arma, hiriendo a tres de los presentes, incluyendo un camarógrafo de Chilevisión.

Bruno Ballestrazzi, trabajador del área de comunicaciones del mercado mayorista, fue uno de los que recibió los impactos y, tras ser dado de alta, conversó con CHV Noticias sobre la aterradora situación en la que se vio en medio.

Testimonio de herido en Lo Valledor

“Fue un rebote en el antebrazo, es un golpe muy fuerte, el impacto es muy doloroso”, partió comentando el comunicador, mientras mostraba que efectivamente no tenía herido su brazo. “Tengo hinchado, pero no tengo daño en el interior, el proyectil no entró”, especificó.

Sin embargo, él mismo confesó que “la saqué muy sencilla, comparado con las otras dos personas”, puesto que el guardia lesionado, no tuvo la misma suerte. “La bala le entró por delante y le rompió el fémur, eso es más complejo”, mencionó con pesar.

Un caso similar vivió el camarógrafo, quien recibió el impacto en el abdomen bajo, pero “ya salió de pabellón y está en recuperación“, detalló sobre el colega.

Respecto al momento en que empezaron los disparos, Bruno detalló que “estaba grabando y siento el disparo, en el segundo sonido siento un golpe en el brazo, muy grande, miro y me agaché”, salvándose de una posible lesión mayor.

Sobre la mujer que efectuó los disparos, la identificó como una vendedora ambulante conocida del barrio, la que “no está en sus cabales” y ya había tenido problemas anteriormente. “Siempre hacía show con los guardias”, cerró la víctima.

