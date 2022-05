Habla hermana de guardia herido por ambulantes: “Deberían tener más resguardo de Carabineros”

Condena transversal ha generado lo ocurrido este miércoles por la noche en Estación Ñuñoa, donde un total de ocho guardias fueron heridos por vendedores ambulantes, quienes los agredieron con palos y fierros. Uno de ellos terminó hospitalizado a causa de las lesiones. Precisamente, María Montero, hermana del funcionario, afirmó a CHV Noticias que no tiene mayor información respecto a su estado de salud. Además, respecto a su labor de controlar estos casos, señaló que “creo que es muy arriesgado, que no se valora y que debería tener más resguardo de Carabineros. Están haciendo un trabajo que no les corresponde”.