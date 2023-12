Hermana de Narumi quebró a la sala en juicio contra Zepeda: “El mundo está lleno de gente sin alma”

Un silencio absoluto es el que se vivió este martes dentro del tribunal en medio de la declaración de la hermana de Narumi Kurosaki durante el juicio en contra de Nicolás Zepeda en Francia.

Tras la declaración de Arthur del Piccolo, fue el turno de Karumi Kurosaki, quien entre lágrimas entregó su testimonio sobre cómo han vivido como familia la pérdida de la joven japonesa en diciembre de 2016.

Mientras hablaba en el tribunal de Vesoul, Karumi relató que, los días posteriores a la desaparición de su hermana, su mamá le manifestó la voluntad de atentar contra su vida: “Mi madre me contó que recibió mensajes extraños. Yo intentaba ser fuerte frente a ella”.

También, aseguró que “me sentí culpable de seguir con mi vida de estudiante. No podía ir al colegio mientras mi familia sufría”.

“Seguí yendo al liceo en honor a mi hermana y esperando encontrarla. Es por eso que seguimos juntas, para el día en que ella vuelva, encuentre a su familia tal como antes”, confesó.

Además, la joven criticó a Nicolás Zepeda al comentar que “cada palabra pronunciada por el acusado retumba en mis oídos como un insulto. Todas sus mentiras repetidas y las sonrisas de su cara nos han sumergido en un estado indescriptible”.

“Tengo una profunda convicción de la desaparición definitiva de Narumi y nos juramos, nosotras tres, quedarnos unidas”, continuó.

“Hasta hoy, a siete años de este sufrimiento, intentamos sobrevivir a nuestro deseo de suicidarnos pero todos los días intentamos encontrar señales que nos recuerdan a Narumi (…) Nació a las 07:23 y hoy como todas las mañanas dijimos que seguiremos luchando y vinimos a esta corte en busca de justicia”, continuó Karusaki.

Además, Karumi indicó que “seguimos luchando pero desde su desaparición y que la prensa empezó a hablar de ella hay personas que están acá para entorpecer la búsqueda de justicia. Aprendimos que el mundo está lleno de gente sin alma”.

🇫🇷🚨 DECLARA KURUMI, HERMANA DE NARUMI.

"Está muerta pero eso no quita que cada vez que me despierto me pregunto dónde está y me doy cuenta de su ausencia". El traductor se quiebra.

Momento muy duro en la sala. Silencio total. Sólo se escucha el llanto de Kurumi.@CHVNoticias

— Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 12, 2023