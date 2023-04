Hermano de sargento Olivares llamó a aprobar Ley Naín-Retamal: “Carabineros no se sienten respaldados”

Este martes se votará en el Senado la polémica Ley Naín-Retamal, la cual busca aumentar las facultades de las policías para combatir la delincuencia y que fue aprobada por la Cámara el pasado miércoles por 106 fotos a favor.

La intensa discusión en el Congreso se dio luego del asesinato de la sargento Rita Olivares, el pasado 26 de marzo en Quilpué.

En conversación con CHV Noticias, su hermano Raimundo Olivares hizo un llamado a los parlamentarios de aprobar el proyecto de ley.

“Estamos expectantes a poder entender que esto está marcando un antes y después. Nosotros deseamos que la ley se pueda aprobar y aplicar ya”, señaló desde su casa en la V Región.

“El delincuente nunca te va a preguntar si te puede disparar, te va a disparar sí o sí. En la ley hay ciertos protocolos que Carabineros tiene que hacer antes de disparar y defenderse (…) Ellos tienen que ser respaldados”, dijo.

En relación a si los funcionarios policiales se sienten preparados y respaldados para utilizar su arma de servicio en los procedimientos, señaló que “todo carabinero hoy titubea. Carabineros no se siente respaldado. Ningún carabinero se siente respaldado al usar su arma en algún procedimiento”.

Luego, Raimundo se refirió específicamente al caso de su hermana, luego de ser consultado sobre si Rita señaló en alguna instancia familiar que no se sentía respaldada para usar su arma por temor a perder su trabajo.

“Mi hermana desde que era muy niña quiso ser Carabinero, amaba serlo. Le gustaba trabajar, cumplir, proteger. Los vecinos cada vez que la llamaban, ella venía al tiro, no se dejaba esperar, no tenía temor. Era una mujer valiente”, contó en la entrevista.

“Ella no se sentía respaldada, ella trabajaba porque quería hacerlo. Pero los Carabineros saben, y esto ellos no lo pueden decir, porque cada vez que dicen o reclaman algo, son sancionados. Ellos no pueden decir nada“, continuó.

Asimismo, también se refirió a la autocrítica que realizó el presidente Gabriel Boric sobre dichos anteriores que había tenido en contra de la institución. “Uno puede decir muchas cosas, pero eso se ve en la práctica y en los resultados. Puedo decir mil veces que estoy arrepentido de algo, pero si lo vuelvo a hacer, mi palabra no vale nada”, afirmó.

Además, sobre las conversaciones que tuvo con su hermana sobre su lugar de trabajo, contó que si bien no hablaba sobre los hechos en específicos, dijo que sí hacía una crítica al gobierno por la inseguridad en las calles.

“Este proceso nunca se nos va a pasar. Posiblemente de aquí a unos años más va a estar en el recuerdo, pero en estos momentos, mi mamá está súper mal, mis hermanos también, yo también (…) Pero yo haciendo las cosas que tengo que hacer ahora, tengo que estar fortalecido”, dijo a CHV Noticias.

“Hay organismos internacionales que se están metiendo y no tienen nada que hacer. Hay personas diciendo ‘gatillo fácil’, ¿de qué están hablando? Son extremos, ahí uno lo ve. ¿Cómo pueden decir que este proyecto de ley es ‘gatillo fácil’? Si no estamos en el lejano oeste, los Carabineros nunca salen de la casa pensando que le van a disparar a la gente“, cerró.