La decepción del hermano de Valeria Vivanco: “Un asesino se disfrazó de policía”

Con sorpresa y decepción. Así quedó la familia de Valeria Vivanco tras la anulación de la condena de Leonel Contreras, quien quedó en libertad tras la decisión de la Corte Suprema.

Los argumentos que permitieron que el autor del homicidio de la subinspectora de la PDI quedara en libertad, contemplan que pese a que no se descarta la participación del ex detective, no habría existido dolo en su actuar.

Esto hizo que el caso se reconfigurara como un cuasidelito de homicidio.

Decepción por cambio en condena

Tras la recalificación de homicidio a cuasidelito de homicidio por parte de la Corte Suprema, la familia de la víctima conversó con CHVNoticias sobre la decisión.

Jacqueline Caru, madre de la ex PDI, mencionó que la decisión “es lo más injusto que puede suceder” y aseguró que “solo me gustaría irme, Chile demostró que está corrompido“.

Sobre lo mismo, Miguel Vivanco, hermano de Valeria, explicó que “este tipo estuvo dos años, no en una cárcel común, estuvo cumpliendo esta “condena” en un cuartel de la institución, con todas las comodidades que hay”.

“La Corte Suprema se equivocó en interpretar y en dictar una sentencia completamente diferente a la que en el juicio se dictó”, aseguró luego.

“Leonel Contreras tuvo la intención de matar, y mató a Valeria Vivanco (…) a nosotros, su familia, con dos o tres años de lucha, la justicia en Chile nos cierra la puerta, el Estado chileno mató a mi hermana frente a los ojos de todas las autoridades y hoy la corte suprema de manera corrupta lo manda para la casa”, explicó luego.

“Hay un asesino suelto, un asesino que se disfrazó de policía“, concluyó el hermano de la víctima.

Respecto a la decisión tomada por la Corte Suprema, el padre de Valeria Vivanco dijo que “más que sorprendernos, nos hiere, es una puñalada terrible“.

“En un principio, con la emocionalidad, a nosotros no nos pareció justa, pero en derecho, era lo que correspondía“, agregó luego, sobre la condena de 12 años que recibió Leonel Contreras.

“Tuvo tantos beneficios en su medida cautelar, que hasta le dieron permiso para ir a ver nacer a su hijo, embarazó a su mujer estando detenido y nosotros, en estos dos años, hemos tenido que ir a ver, cada fin de semana, al cementerio a nuestra hija”, sostuvo luego el hombre.

“Nos desilusiona, nos causa un pesar enorme y estamos consternados, devastados y derrotados porque mi hija no se merecía esto“, agregó el padre de Vivanco.

