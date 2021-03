Tras los últimos hechos de violencia que han afectado a menores de edad, desde distintos sectores políticos han invocado la discusión sobre la pena de muerte en Chile.

Por lo mismo, el ministro de Justicia Hernán Larraín descartó la posibilidad de reposición de este castigo.

“A mi modo de ver es difícil, porque hay compromisos internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que no se puede establecer la pena de muerte en aquellos delitos donde no existen, y si se ha suprimido, no se puede restablecer”, indicó el ministro en Radio Infinita.

Lee también: Pololo de Damari Meliñir pide justicia ante el crimen: “Mi voz no la van a callar y la voz del pueblo tampoco”

Asimismo, insistió que “desde el punto de vista de los compromisos internacionales está claro. Si uno lee el artículo 4 de la Convención Americana, que es lo que se puede hacer y lo que no, y restablecer la pena de muerte o instalarlo en casos que no estaba, no está en las posibilidades”.

Por su parte, el Ejecutivo está estudiado la manera de endurecer las sanciones contra quienes cometen crímenes contra menores.

“Como gobierno, nos hemos sentido duramente golpeados, indignados, porque el asesinato de un niño es algo cruel, algo miserable, algo repudiable (…) vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para proteger mejor a nuestros niños. Por eso, estamos estudiando modificaciones que hagan que el castigo, la sanción penal a quien asesina a un niño, como lo hemos visto estos últimos días, sea mucho mayor, para que haya una señal clara que como sociedad chilena no vamos a aceptar que asesinos inmisericordes les quiten la vida cuando recién comienza a niños inocentes, como desgraciadamente ha ocurrido en nuestro país”, anunció el presidente Sebastián Piñera.

Respecto al caso de Tomás Bravo, el ministro Larraín aseguró que “si nosotros estamos preocupados por explicar la causa de muerte de Tomás trabajemos para que esto ocurra y si alguna de las instituciones no está haciendo bien su trabajo busquemos cómo corregirlo, cómo perfeccionarlo, porque lo que importa es que las instituciones nos ayuden a esclarecer por qué o cómo murió Tomás, quién fue el responsable”.

Lee también: Padres de niños asesinados en balaceras exigen justicia: “Que se mueva el Congreso con la ley de armas”

Finalmente, hizo un llamado a respetar el trabajo de las instituciones. “El respeto al funcionamiento de las instituciones es clave y si no funcionan bien busquemos cómo corregirlas y cómo perfeccionarlas”.

La visión del mundo político

La diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles, manifestó a través de su cuenta de Twitter ser “partidaria de la pena de muerte en caso de crímenes de alta gravedad que afectan a niñas, niños o adolescentes”.

Tras eso, la parlamentaria fue ampliamente criticada y decidió eliminar su publicación. Posteriormente, explicó: “a mí me interesan genuinamente las opiniones de los ciudadanos, fomento el debate y el intercambio de ideas y siempre estoy dispuesta a ser persuadida con argumentos”.

Lee también: Peritaje confirmó que la bala que dio muerte a niño en Maipú fue disparada por un carabinero

Por otro lado, el candidato presidencial de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes dijo, por el caso de Tomás Bravo, “si eso le pasara a mi hija me entrego al tiro, yo lo mato”.

En tanto, la candidata presidencial del Partido Socialista (PS) Paula Narváez pidió no retomar la discusión sobre la pena de muerte. “En esto hay que mantener la templanza y la seriedad siempre. En Chile tenemos un marco legislativo y por lo tanto debe cumplirse la justicia dentro de ese marco”, acusó.