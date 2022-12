“Se me ocurrió en el momento”: El heroico acto de mujer durante incendio que arrasó con su casa en Viña

Con el amanecer de este viernes se conoció en detalle la magnitud del incendio en Viña del Mar, que arrasó con más de un centenar de casas y provocó la muerte de dos personas.

Mabel, vecina del sector siniestrado, fue una de las víctimas que sufrió la pérdida de su casa. Y para a dar a conocer su conmovedor testimonio conversó esta tarde con CHV Noticias.

“Las llamas bordearon la casa, la abrazaron”, dijo la mujer, quien explicó que el fuego llegó hasta la calle.

Dentro de su crudo relato, detalló los estremecedores minutos que vivió durante la emergencia, puesto que ingresó a su vivienda para intentar rescatar algunas pertenencias.

Sin embargo, contó que solo pudo recuperar su cartera con sus documentos, pero aún así se detuvo para agradecer que sus vecinos se salvaron de las llamas. “Yo perdí todo, pero Dios es grande y no se quemó la fila de casas que está al frente”.

“Se me ocurrió en el momento”

Luego, la vecina reveló un crucial dato que la convirtió en una auténtica heroína, siendo de esas historias anónimas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que marcan la diferencia entre una emergencia y una tragedia mayor.

Si bien, antes había dicho que solo alcanzó a sacar su cartera, Mabel posteriormente reveló que logró sacar dos tubos de gas que guardaba en su casa antes de que las llamas la alcanzaran.

“Yo tenía un taller de confección, perdí dos máquinas industriales. Pero alcancé a sacar dos tubos de gas para que no explotaran“, señaló. “Se me ocurrió en el momento”, agregó.

Así, la temeraria mujer arriesgó su integridad para proteger a sus vecinos de lo que pudo ser una situación aún peor. “Irónicamente, cuando salí (por última vez) de mi casa, salí con las llaves en la mano para querer cerrarla. Una bola de humo me atrapó y un bombero me tiró y me sacó”, finalizó la valiente mujer, quien aseguró que “quedé shockeada”.