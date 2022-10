La heroína de Conchalí: Voluntaria de Bomberos recibe homenaje tras rescatar a 4 niños de voraz incendio

La mañana de este viernes, la voluntaria de Bomberos Francisca Espinoza recibió un emotivo homenaje por parte de la institución, luego de haber rescatado a 5 personas durante un voraz incendio que afectó la semana pasada a un local comercial en la comuna de Conchalí.

El siniestro, que ocurrió la tarde del miércoles 12 de octubre, ardía en las intersecciones de Independencia con El Olivo cuando en eso, la Teniente 3era de la 5° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba, acudió para atender el incendio que, en un principio, afectaba solo a locales comerciales.

Sin embargo, ya en el lugar, Espinoza se percató que, en realidad, se trataba de un cité habitacional. Sin pensarlo dos veces y, de acuerdo con su intuición, según ella misma reveló, la voluntaria recorrió habitación por habitación en busca de posibles moradores.

“Llegamos al lugar y estaba muy denso el humo”, narró la funcionaria. “Y bueno, se realizaron labores de búsqueda por otros voluntarios. Luego, llegó un teniente de mayor rango y entregué el mando. Pasó un rato y no sé, no sé si fue intuición, no sabría explicarlo, pero me fui a equipar como nunca (con elementos de protección personal)”, continuó Francisca.

La sorpresa llegaría tan solo segundos después, cuando la heroica voluntaria logra dar con una pieza que se encontraba con 5 personas en su interior y que no se habían percatado del incendio que afectaba en ese momento al cité.

“Entré por un pasillo que justo fue el indicado”, reveló. “Abrí la puerta y la mamá no se había dado cuenta de nada. Se puso a gritar y solo le pedí que se calmara”, contó en la ceremonia.

“Salió un niño y lo tomé del brazo. Salió otro niño y le tomé la mano. Luego, la veo a ella con una guagua y otro niño más. Solo le dije que se afirmara de mi chaqueta porque adentro de la casa no se veía nada y era el lugar por donde teníamos que salir. Ahí los saqué, después me lo quitaron de las manos y la verdad es que seguí trabajando después del llamado“, finalizó.

Ceremonia de reconocimiento

En una semana cargada de noticias lamentables, afortunadamente, la valiente acción de Francisca Espinoza no pasó desapercibida, pues durante la mañana de este viernes, la Teniente recibió un homenaje y reconocimiento por parte del Presidente Nacional de la institución mediante una emotiva ceremonia.

En el Salón de Honor de la Presidencia de la Junta Nacional de Bomberos en la comuna de Providencia, la bombero fue distinguida con un diploma enmarcado y una medalla conmemorativa de la institución.

“Cuando me enteré a través de mis asesores de comunicaciones de la acción que hizo la teniente en beneficio de cinco personas en salvarles la vida, sin duda, que indiqué que necesitaba tener un reconocimiento en nombre de los bomberos de todo Chile“, dijo en el lugar el Presidente Nacional, Juan Carlos Field. “Es un ejemplo de cómo tienen que hacerse las cosas”, agregó.

Visiblemente emocionada, Espinoza recibió los honores y, con una destacable humildad, compartió el reconocimiento con sus compañeros de labores. “Es una satisfacción, pero también enorgullece a mi compañía”, dijo. “Si bien, yo hice la labor, uno también es parte de la formación de todos los que han pasado durante el tiempo que uno está en la institución. Es un reconocimiento para mí, pero también para quienes han sido parte de mi formación como bombero“, sentenció la heroína de Conchalí.