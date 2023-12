Hija de Luis Castillo descartó versión de supuesto secuestro: “Estaba carreteando con él”

Luis Castillo, uno de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022, estaría siendo investigado por presunto secuestro en Copiapó, en la Región de Atacama.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la detención ocurrió en el marco de un procedimiento policial en pleno centro de la ciudad, luego que en un servicentro fuese divisado un vehículo que al interior iban cuatro personas y otra encerrada en el maletero.

Hija de Luis Castillo descartó secuestro y acusó montaje

Krishna Castillo, hija de Luis Castillo, habló con 24 Horas Red Atacama, y aunque reconoció los problemas que tiene su padre con las drogas, descartó el secuestro.

“La persona que supuestamente estaba secuestrada, estaba carreteando con él desde anoche. Hay videos donde sale que él estaba sentado con las otras personas que iban con Luis Castillo, con una pala drogándose”, comenzó declarando para luego agregar.

“Escuchamos de su boca decir que estaba haciendo este secuestro para que su pareja no lo retara o no le fuera hacer algo. Nunca hubo un secuestro, incluso se ve en el video que iba sentado, no fue amedrentado ni le quitaron el celular”, agregó.

¿Quién es Luis Castillo?

Luis Castillo fue uno de los primeros detenidos en el estallido social bajo la Ley de Seguridad del Estado. Sin embargo, a comienzos de este 2023 fue uno de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric, lo que significó su salida de la cárcel.

En ese momento, Luis Castillo ya contaba con 26 causas judiciales que no son vinculadas a su detención en el marco del estallido social. La primera condena es del 2005 por el delito de hurto simple, mismo año en que también se le imputó un hurto simple frustrado. Ya en 2006 presenta un delito de robo con violencia, seguido de un robo por sorpresa en 2017.

Respecto a la versión de la hija de Luis Castillo, deberá ser comprobada con las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía para esclarecer los hechos.

