La esposa de Carlos Caszely, María de Los Ángeles Guerra, falleció hace pocos días producto de un cáncer a la columna luego de presentar una recaída los últimos meses.

Sin embargo, desde entonces su familia ha compartido a través de redes sociales una serie de registros para recordarla.

Ahora fue el turno del hijo de la pareja, Enzo Piero Caszely Guerra, quien utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo video de su madre.

“Y así, entre días grises y otros negros han pasado ya diez días sin tu presencia física, mamá. Encontré este video tuyo donde una vez más afrontabas con hidalguía, fuerza y risas una nueva visita a la clínica… qué mujer más fuerte, mamá!”, escribió en el posteo.

“No hay día en que no me acuerde de ti, no hay momento del día en que no sueño despierto con que me llames, te veo y mi corazón roto comienza a latir de amor”, añadió en la publicación.

En esa línea, Enzo compartió una conmovedora anécdota: “¿Te cuento algo mamá? Hoy te llamé por teléfono, obvio no me contestaste, pero después puse tu audio que tengo guardado ‘Buen día cariño, que tengas un lindo día, saludos a mis pollos'”.

“Aaaaaw mamita de mi corazón, yo sé que tu sabes cuánto amor te tengo, eres mi primer amor y el primer amor nunca se olvida mamita. Te amo, guíame en estos días oscuros, no me sueltes la mano. Ya pronto nos vamos a re-encontrar!!”, agregó, cerrando con un cariñoso mensaje para ella: “Mi estrella más bacán, más bella y más luminosa”.