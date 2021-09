Este sábado, la muerte de Patricio Manns conmocionó al país. El deceso del músico y escritor fue ampliamente comentado en redes sociales, donde los usuarios destacaron su trayectoria y recordaron una de sus canciones emblemáticas, Arriba en la Cordillera.

Pero este tema, publicado originalmente en 1965, cuenta una historia muy especial para el artista. Esto fue relatado por el propio Manns en el marco de la celebración de los 50 años de su creación.

Según reveló a Universidad Central, Arriba en la Cordillera nació en la época de “La Nueva Canción Chilena”, años en que él se reunía con otros destacados compositores nacionales, como Violeta Parra y Víctor Jara. Estos encuentros ocurrieron principalmente en la Peña de los Parra.

“En la Peña me di cuenta que para que me fuera bien en la música, tenía que hacer buenas canciones. Entonces hice ‘La cordillera’ y quedó la crema en todo el país, la tocaban a cada rato en las radios, me pedían salir de giras”, señaló Patricio Manns en aquella oportunidad.

Sobre la canción, recordó que la compuso en una noche y se inspiró en recuerdos que tenía de diferentes momentos de su vida. En especial, pensó en la ocasión en que se escondió en la precordillera de Los Ángeles.

Según informa La Tribuna, tiempo antes de escribir el tema, Patricio Manns se reunió en Nacimiento con un primo, tomando algunas copas de más. Por aquello, habrían querido “quemar el aserradero de un pariente”.

Si bien ambos no lograron cumplir con este propósito, fueron denunciados por el hecho. Es por esto que Manns habría huido hasta Los Ángeles a caballo, conociendo en aquel lugar la vida de los arrieros, quienes robaban ganado argentino para traerlo a territorio nacional.

Cabe mencionar que justamente es aquello lo que narra Patricio Manns en Arriba en la Cordillera. En el tema cuenta que un hombre escapaba de cuatreros, quienes lo perseguían tras el robo de ganado, dejando a su familia para arrancar.