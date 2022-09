Pañuelos por la memoria: La historia de la Cueca Sola, a 44 años de su primera presentación

Era el año 1978 y en el escenario del Teatro Caupolicán se interpretó por primera vez la Cueca Sola, una composición creada por la folclorista Gala Torres en memoria de su hermano detenido desaparecido.

Torres, nacida en 1925, fue una guitarrista autodidacta y una de las fundadoras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

En octubre de 1973, su hermano Ruperto Torres Aravena fue detenido por agentes del Estado en Parral y, a partir de ese momento, comenzó una incansable búsqueda acompañada de otras mujeres que también buscaban a sus familiares.

Esta singular danza, que muchos han catalogado como un verdadero rito de denuncia, consiste en mujeres bailando solas, portando en su pecho la fotografía de su familiar desaparecido, como una manera de evidenciar su ausencia.

“Mi vida en un tiempo fui dichosa / Mi vida apacible eran mis días / Mi vida más llegó la desventura / Mi vida perdí lo que más quería / Me pregunto constante ¿dónde te tienen? / y nadie me responde / Y tú no vienes, mi alma larga es la ausencia / y por toda la tierra pido conciencia / Sin ti prenda querida triste es la vida”, dice la letra.

La estructura de la Cueca Sola, su coreografía y musicalización son similares a una cueca chilena tradicional. Pero, el hecho de que no existe un acompañante que corteje a la mujer la convierte en una obra única y de un profundo significado.

Esta ausencia no solo deja al descubierto la desaparición de la persona, sino también, desenmascara el rol de la mujer, quien a pesar de la desaparición de su compañero, sigue bailando acompañada de otras que han vivido una situación similar.

En 1988, en tanto, el conjunto folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fue invitado a formar parte de la campaña del No en el Plebiscito de 1988. En ese contexto, las mujeres participaron en la franja electoral, denunciando por primera vez en la historia de la televisión chilena la existencia de detenidos desaparecidos.

Gala Torres participó activamente en espacios políticos y sociales. Formó parte de la AFDD hasta el momento de su muerte el 5 de noviembre del 2002. La folclorista y activista falleció sin encontrar a su hermano.