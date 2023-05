Soñaba con una prótesis y perfeccionarse en energía solar: La historia del hombre asesinado por marinos

Este viernes un hombre con discapacidad y en situación de calle fue agredido brutalmente por parte de tres marinos, quienes le quitaron la vida producto de las graves heridas que le ocasionaron.

El hecho ocurrió en el centro de Iquique y el momento fue captado por cámaras de seguridad del lugar, en la que se puede ver cómo los funcionarios agredieron al hombre, incluso estando el en suelo.

Luego de conocidos los hechos, el Ministerio Público confirmó el arresto de los involucrados, los que habían llegado para participar de la conmemoración del Día de las Glorias del Navales, aunque fueron dados de baja de la Armada.

La víctima fue identificada como Milton Domínguez, un migrante colombiano de 58 años que llegó al país en busca de mejores oportunidades laborales.

Debido a su situación, se integró como usuario del Hogar de Cristo y apareció en uno de los videos que realiza la institución, en los que se conoce la historia detrás de las diferentes personas que reciben los servicios de la institución.

¿Quién era Milton Domínguez?

Milton Domínguez fue un técnico en paneles colombiano que llegó a pie hasta Chile sin documentos en abril de 2020 en búsqueda de trabajo.

“Yo quería superarme y se me ocurrió estudiar para técnico en instalación y mantención de paneles solares, una tecnología que no se ha implementado casi nada en mi país. Yo creo que ahí está el futuro: habrá granjas solares inmensas, carros eléctricos, electrogasolineras”, relató en la entrevista.

Ahí fue cuando se enteró que en España y en Chile había mucho desarrollo del uso de la energía solar, motivo por el cual decidió caminar desde Cali durante cerca de dos meses para llegar a nuestro país.

“Fuimos a Carabineros, para la auto denuncia y para que vieran que no traíamos ni droga ni vegetales. Nos trajeron a Iquique y nos llevaron a una residencia sanitaria donde debíamos hacer la cuarentena“, contó en un artículo publicado por el Hogar de Cristo.

De acuerdo con su relato, en el baño del recinto se hizo una herida en el pie y lo que parecía ser un rasguño sin importancia terminó con un hongo infeccioso que le carcomió todo su dedo.

“Fui al Hospital y no me atendieron porque no tenía carnet. Finalmente, unas señoras de la Cruz Roja lograron que me atendieran con un RUT provisional. Me amputaron dos dedos, luego me dijeron que me iban a cortar un pedazo más, me llevaron a pabellón y me pusieron la anestesia raquídea“, dijo. Cuando despertó, le faltaba la mitad de la pierna derecha.

En el registro, señala que en su travesía vio cosas terribles: “Ninguna persona se merece pasar por esto: el peligroso cruce de las trochas, la gente que abusa cruelmente de la desgracia de los migrantes, gente que muere al caer de las mulas o autobuses repletos (…) Finalmente, como hombre solo, uno cuenta con suerte, porque es responsable sólo de sí mismo, no de sus hijos pequeños. Eso sí que es tremendo“.

De acuerdo a la institución, el hombre soñaba con obtener una prótesis, volver a pararse en dos piernas y trabajar con la energía solar del Norte Grande Chile.

Revisa el video del Hogar de Cristo aquí: