Histórico goleador de Cobreloa pide ayuda urgente por su estado salud: “Estoy nervioso, me tiene mal”

Washington Olivera es un ex futbolista uruguayo, de gran trayectoria en su país y en el fútbol chileno, donde defendió las camisetas de O’Higgins, Cobreloa, Everton, Provincial Osorno y Deportes Iquique.

De hecho, los únicos dos títulos que consiguió el Trapo -como era conocido- fueron en suelo chileno, el primero fue el título nacional de 1982 con los loínos y luego la Copa Chile con Everton, dos años después.

Recordar que Olivera fue parte del mítico equipo minero que quedó en la memoria de todos los hinchas calameños, con esas inolvidables campañas de 1981 y 1982, donde Cobreloa rozó la gloria en la Copa Libertadores tras ser finalista en ambas oportunidades con Washington como figura.

Más de 40 años después de esas hazañas continentales, el pasar del Trapo no es nada bueno, ya que el ex delantero presenta problemas de salud y económicos en Osorno, ciudad donde se radicó.

El urgente pedido de ayuda de Washington Olivera

A través de redes sociales se viralizó un video de Washington Olivera, quien cuenta su situación actual y hace un urgente pedido de ayuda.

“Espero una buena acogida de todos. Ya me han ayudado bastante, pero en estos momentos no estoy trabajando y vivo de mi pensión, que es de $200 mil y tanto mensual. Me estoy haciendo una serie de exámenes (…) el jueves pasado fui al hospital de Osorno y estuve ocho horas, solo me mandaron de vuelta a casa con unas gotas para el dolor”, partió declarando.

“Necesito operarme de forma urgente, tengo la vesícula llena de piedras, estoy nervioso, me tiene mal… y no tengo ganas de salir a la calle, no me siento bien para subirme a la bicicleta y vender mi comida, por eso necesito de la ayuda de ustedes”, agregó.

Olivera hizo un llamado para que le puedan comprar su libro “El Trapo, la verdad de Washington Olivera”, en el video afirmó que necesita vender entre 30 y 40 ejemplares, los cuales valen $15 mil pesos cada uno.

El libro está escrito por el periodista Enzo Olivera, sobrino del Trapo y los prólogos están a cargo de Óscar Washington Tabárez y Elías Figueroa.

