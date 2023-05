“En forma de juego, me develó…”: Ex jugador de La Roja Sub-20 denunció por abuso sexual a abuelo de su hijo

Nicolás Larrondo, quien disputó el mundial de la categoría Sub 20 en Canadá 2007, denunció a través de redes sociales, que su hijo habría sido abusado por su abuelo materno. "Si bien, debía regresarlo a casa de su madre, no lo hice porque vive con el presunto ofensor y debo velar por su bienestar", confesó el ex defensor.