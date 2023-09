Hombre amputado en accidente en transporte público pide ayuda para una prótesis

Domingo es un hombre que sufrió la amputación de su brazo luego de sufrir un accidente mientras utilizaba un bus del transporte público en julio de este año. El ex panadero se encuentra pidiendo ayuda para conseguir una prótesis y volver a retomar su trabajo. Esta situación lo tiene preocupado, ya que no puede recibir ayuda por parte de Senadis debido a que no tiene al día su documentación de inmigración, entonces no puede acceder a una credencial de discapacidad.