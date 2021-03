César Lagos (44), el protagonista del video en el que fingió ser atropellado en medio de un enfrentamiento con funcionarios del Ejército, dice que está arrepentido de su reacción.

El registro se viralizó durante todo este jueves y, según se conoció, el hecho ocurrió en la comuna de Los Ángeles cuando los uniformados llegaron a fiscalizar una ceremonia religiosa en su hogar.

Debido a lo sucedido, ayer fue formalizado por poner en peligro la salud pública y atentar contra un funcionario militar, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al agredido.

En conversación con LUN, el hombre aclaró que no es pastor, como se dijo en un comienzo: “Yo no soy pastor, soy conductor de transportes y cuando tengo tiempo, manejo un colectivo”.

Sobre lo sucedido, relató que “era un culto, pero era familiar. Estaba en casa con mi esposa, mis tres hijas, mi yerno, unos familiares y dos niños. No éramos más de diez”.

“Nos reunimos a las 8 de la noche. Cantamos alabanzas al Señor, rogamos por los enfermos, leímos la Biblia y volvimos a cantar. A las 10 de la noche llegó personal de la seremi de Salud con militares. Querían entrar a mi casa, pero no los dejé porque no tenían una orden. Luego salí a guardar mi auto y comenzaron los problemas”, explicó.

Lagos relató que “el jefe de la patrulla militar me trató de forma inadecuada: me levantó la voz y no quiso identificarse. Como fueron prepotentes, los ánimos comenzaron a calentarse. Yo vi a las niñas de mis parientes llorando y les pedí que se fueran en su auto (el blanco que se ve en el video), pero el militar se interpuso. Yo retrocedí para que el auto fuera para atrás y en ese momento sentí un golpe de la camioneta”.

Sobre su reacción de fingir un atropelló expresó que “reconozco que fue un error torpe. Lo hice para que la camioneta parara y no siguiera al auto blanco“. “Si fuera actor, lo habría hecho mejor y nadie se hubiese dado cuenta”, dijo.

“Yo me arrepiento de mi reacción, me equivoqué y pongo el pecho a las balas. Les pido perdón a todos los que se sientan perjudicados, partiendo por el militar. Soy un hombre bueno, honrado, caritativo y buen padre. Me equivoqué solamente. Luego pasé la noche en el calabozo, no pude dormir. Lo que pasé no se lo doy a nadie”, agregó.

Finalmente, aseguró que “creo que quizás me salí de madre. He visto que algunos me critican o se ríen, otros me dicen que soy valiente. Viendo todo lo que pasó, creo que no debí actuar así y vuelvo a pedir disculpas”.