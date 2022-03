Una inusual situación ocurrió en San Bernardo, luego de que se viralizara un video en el que se observa a un hombre fingiendo un atropello, hecho que ocurrió específicamente el pasado viernes 4 de marzo. Según se ve en las imágenes, el individuo estaba caminando en la esquina de la calle Baquedano con Los Suspiros y se arroja sorpresivamente hacia un vehículo que estaba marchando a velocidad media, cayendo encima del parabrisas y posteriormente al pavimento. Según relató el conductor de la camioneta, Héctor Contreras, estaba “a solamente 30 segundos de llegar a mi casa y se me tira este tipo al vehículo. Iba manejando y veo que salta hacia mi auto. Me bajo, veo lo que paso y llamo a la ambulancia y a Bomberos. Al final a él no le pasó nada. Yo le pregunté por qué hizo semejante estupidez”. Al interior del automóvil estaba también la pareja de Héctor y su hija de solamente 6 años, quienes también quedaron sorprendidas. Tras el hecho, ambos acudieron a una comisaría cercana, donde Carabineros confirmó que el auto quedó con daños y que el hombre involucrado tiene antecedentes policiales.