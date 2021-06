Comprar un departamento nuevo y que antes de habitarlo se filtre la lluvia es inaceptable. Esta es la pesadilla que vive una comunidad de Independencia que aún no puede instalarse en el que era el sueño de la casa propia. A Gian Carlos Solís hace un poco más de 2 semanas le entregaron su departamento, pero no ha podido instalarse porque la vivienda nueva tiene un grave nivel de filtración de agua en el dormitorio de su hijo. El valor comercial del inmueble es de 2.200 UF, es decir, poco más de $65 millones, y una parte de este valor se financia con subsidio del Estado. ¿Qué pueden hacer los afectados? ¿Judicialmente están protegidos?. “Pueden presentar una demanda. La ley permite, no solamente ir en contra de la inmobiliaria, sino que del primer vendedor. Es un listado bastante amplio, no solamente de la inmobiliaria, no solamente del ingeniero calculista o del ingeniero proyector o del arquitecto. Te da toda una gama de posibilidades de presentar esa demanda para efectos de reparar ese daño”, afirmó Cristian Escobar, abogado de la Universidad de Chile.