El sábado 9 de abril de 2016 la familia Cabrera Quinteros comenzaba su fin de semana. Se preparaban para un paso familiar cuando Déborah cayó al suelo y empezó a convulsionar. La mujer fue trasladada al Hospital Militar, lugar donde ella era funcionaria hace 13 años. Allí le hicieron exámenes de sangre y un escáner. Exequiel Cabrera, su marido, contó que “la doctora me indica que se va a ir con indicaciones para la casa. Me entregó un documento del alta donde se indica que tiene síndrome conversivo”. Es decir, la aparición de síntomas que afectan funciones motoras, pero que se originan por factores mentales como por ejemplo sucesos estresantes o traumatismos. Déborah fue enviada a su casa, le recetaron paracetamol y una consulta siquiátrica. Ya en el hogar notaron que a mujer no podía consumir líquidos ni alimentos y las convulsions volvieron. 24 horas después regresaron al hospital, donde se dieron cuenta que Déborah había sufrido un accidente cerebrovascular y debían hospitalizarla de inmediato. El diagnóstico inicial no fue certero y las consecuencias fueron graves. La internaron en la Unidad de Tratamientos Intensivos y minutos después la derivaron a la UCI: Estaba con riesgo vital. La mujer estuvo 40 días hospitalizada debido a un error que la Justicia catalogó como una negligencia del Hospital Militar que no le permitió recibir un tratamiento rápido y oportuno, situación que la dejó con daños neurológicos permanentes. “Ella quedó muda, quedó con una epilepsia secundaria, quedó con un pequeño retraso, ella perdió la memoria total”, agrega Cabrera. No reconocía su marido, tampoco a sus hijos, sólo recordaba a su madre. Luego de una lucha de 5 años la Justicia por fin está del lado de esta familia. En enero el Sexto Juzgado Civil de Santiago dispuso que el Hospital Militar indemnizara a esta familia con $80 millones por la negligencia médica. Pero la lucha continuó en la Corte Suprema que fijó incluso un monto mayor. “Elevó los montos tanto para los hijos, para el esposo, para Déborah y para su madre, sumando todos esos conceptos el monto asciende a $370 millones”, aseguró el abogado de la familia, Mauricio Godoy.