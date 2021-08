Un hombre lleva 9 días realizando una huelga de hambre en un hotel de tránsito de la comuna de Providencia tras ingresar al país. Asegura que no puede pagar el monto de la reserva y que se le cobró injustamente. Desde el Ministerio de Salud aclaran que todo está en regla, aunque existen numerosos pasajeros con reclamos similares. “Me duele la espalda, las articulaciones, la cabeza y estoy débil”, afirma Nahuel, quien nació en Chile y fue criado en Argentina. Compró su pasaje de vuelta en mayo de este año y se fue aplazando debido a la pandemia. A finales de julio viajó desde el país trasandino y según la nueva normativa, al no tener su Pase de Movilidad debe costear su cuarentena en un hotel de tránsito, debiendo pagar un monto cercano a los $600 mil. “En el aeropuerto me enteré de eso y me quería devolver. No me podía acercar a nadie tampoco, sabiendo que tenía un PCR negativo. Yo para devolver esta plata tengo que trabajar dos o tres meses”, aseguró.