Durante esta jornada, el proyecto de ley que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones fue aprobado, de manera general, por 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

En conversación con CNN Chile, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, expresó que tras la aplastante votación, “esto demuestra que las AFP cumplieron un ciclo”.

“Demostraron que no daban una solución a la previsión en Chile, entonces la pregunta es si el Gobierno ante esto qué va a hacer, cuál es su iniciativa política”, agregó.

Bajo la misma línea, el legislador por La Araucanía manifestó que “si la disposición del Gobierno es hacer un maquillaje al sistema evidentemente que eso no va a solucionar el problema”.

Lee también: Estos son los 48 diputados oficialistas que votaron a favor del segundo retiro del 10%

“Lo que tenemos que tener es un gran acuerdo nacional respecto del tipo de sistema previsional que vamos a tener para cuando la gente llegue a la vejez”, afirmó, agregando que “creo que el sistema de las AFP terminó, tenemos que ir a un sistema mixto donde tengamos una participación muy importante del Estado y las empresas”.

“El Gobierno tiene que anticiparse a esos escenarios complejos y difíciles, no que estos le reboten en la cara”, criticó.

Visita a La Araucanía

Respecto a la visita del Presidente Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado a la zona, el parlamentario sostuvo que el anuncio del delegado exclusivo en el lugar “no ayuda en nada, es un experimento que ya se hizo en otro Gobierno y no resuelve los problemas de fondo”.

“No sé que capacidad política va a tener un delegado para poder resolver los problemas de más de 20 años que nadie ha resuelto”, expresó.

Lee también: Presidente Piñera se reunió con la familia del carabinero Eugenio Nain en La Araucanía

Además afirmó que en la zona no sólo se vive un problema de seguridad.

“Pensar en que solo tenemos un problema de seguridad es desconocer también que con la policía tenemos un problema pendiente que es la profunda reforma que tiene que sufrir Carabineros”, dijo.

Primarias

Finalmente y respecto a su decisión de no participar en las primarias de su partido, el legislador expresó que “nunca me he proclamado candidato presidencial”.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de competir en la carrera a La Moneda. “Si en marzo hay otras condiciones, estoy disponible para pensarlo naturalmente”.

Lee también: Huenchumilla decidió no participar en las primaras presidenciales de la DC