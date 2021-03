El ex diputado y actual candidato a constituyente Hugo Gutiérrez (PC) no pudo ser formalizado este miércoles tras no presentarse a la audiencia.

Gutiérrez iba a ser formalizado esta jornada por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública, a raíz del episodio en el que confrontó a la Armada durante una fiscalización en Iquique.

El ex diputado no se presentó a la formalización, ya que el juzgado a cargo de hacer la notificación no lo pudo ubicar en sus domicilios.

El fiscal adjunto de Iquique, Eduardo Ríos, sostuvo que “el Ministerio Público aportó al menos cuatro o cinco domicilios en las comunas de Valparaíso y de Iquique, con el objeto de que fuera notificado válidamente, como cualquier ciudadano”.

Lee también: Jadue lidera preferencias presidenciales en encuesta Data Influye

En el domicilio que se logró identificar en Iquique, el ex planetario fue buscado en al menos tres oportunidades desde diciembre a la fecha. “Sus habitantes de ese domicilio, conserje incluso, manifiestan que, no obstante vivir ahí, no saben cuándo volverá a la región, no se conoce otro lugar donde ubicarlo y tampoco hay forma de hacerlo presentar de manera voluntaria ante el Tribunal de Garantía de Iquique”, dijo el persecutor.

El martes en la noche, el candidato a la Convención Constitucional compartió una publicación de Facebook del medio Info Tarapacá y dijo que recién se venía enterando de que sería formalizado este miércoles. “Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué”, agregó.

Desde la Fiscalía desistieron de pedir una nueva fecha, argumentando que es probable que suceda lo mismo y que “probablemente no le interesa”.

Es por ello que el Ministerio Público buscará otra vía: “la primera es ubicarlo, identificarlo, identificar su domicilio (para un procedimiento simplificado); si es que eso no se logra, la ley permite que para estos casos el Ministerio Público solicite al Tribunal de Garantía una orden de detención“.