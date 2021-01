Ignacio Briones dejaría este martes el Ministerio de Hacienda para ser la opción presidencial de Evópoli.

La eventual renuncia del secretario de Estado había sido descartada por el gobierno. Sin embargo, desde el partido oficialista daban por oficial su participación en la carrera a La Moneda.

Briones llegó al cargo en octubre de 2019, en medio de la crisis ocasionada por el estallido social.

Si bien aún no se sabe con exactitud quién lo reemplazaría, algunos nombres conocidos se asoman con fuerza para unirse al gabinete.

Se trata del ex director de Presupuestos Rodrigo Cerda, quien tendría amplio respaldo al interior del gobierno.

LO ÚLTIMO: mismas fuentes que hace una semana me dijeron que Ignacio Briones ya había decidido salir de Hacienda, me dicen que su renuncia se concreta mañana temprano. Rodrigo Cerda, ex director de Presupuestos, lo reemplazaría. @CNNChile @CHVNoticias

— Nicolás Paut (@nicopaut) January 25, 2021