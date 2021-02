El ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a los principales ejes de su campaña de cara a las elecciones presidenciales en representación de Evópoli.

En conversación con Radio Futuro, afirmó que “un tema que a mí me convoca muchísimo, porque lo he estudiado como académico en materia de políticas públicas y sobre todo como ministro de Hacienda, es el Estado. No quiero hablar de modernizar el Estado porque está muy trillado, yo diría el abuso del Estado, que en muchos aspectos abusa de los ciudadanos“.

En esta misma línea, el candidato presidencial consideró que “para contrarrestar eso hay que poner al ciudadano al centro de la acción del Estado, de forma tal que los ciudadanos –la gran mayoría de los chilenos- que sólo tiene al Estado para acceder a los bienes y servicios que otros tenemos el privilegios de poder adquirir en el sector privado reciba una atención digna y se sientan bien tratados”.

“Tenemos demasiada evidencia que muestra que los ciudadanos se sienten maltratados por el Estado, mirados para abajo, sienten que no los escuchan”, agregó.

Asimismo, indicó que debe existir “un cambio muy importante” en Educación y “reformular nuestra política social”. Respecto a esto último, sostuvo que si bien “ha sido muy exitosa en combatir y reducir la pobreza, eso hay que aplaudirlo, deja a sectores de la clase media que se han sacado la mugre toda su vida en el jamón del sándwich sin recibir nada“.

“Es una política social que incentiva la informalidad laboral, y el problema que tenemos de informalidad es enorme”, puntualizó.