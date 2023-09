Tras accidente en San Pedro de la Paz, EFE Sur liberó imágenes del imprudente actuar de conductores

Tras el fatal choque ocurrido entre un microbús y un tren en San Pedro de la Paz, la empresa EFE Sur decidió liberar registros de varias imprudencias que podrían llevar a graves a accidentes. En todos estos casos se repite la irresponsabilidad de los conductores que no respetan la señalética y las barreras de los cruces ferroviarios. Esto tiene por propósito concientizar a los automovilistas, ya que según la empresa en los últimos 24 meses se contabilizan 926 daños en los cruces de las líneas 1 y 2 del biotren, siendo los conductores de camiones los responsables del 63% de los incidentes que ocurren el los cruces ferroviarios. Respecto a la liberación de imágenes se refirió el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández: “De alguna manera grafican la situación que se viven en los cruces, donde conductores temerarios cruzan no respetan la señalización vigente y poniendo en riesgo no solamente su propia vida, sino que la vida de las personas que transitan en el tren”.