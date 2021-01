Este sábado, la Fiscalía Centro Norte formalizó al sujeto que amenazó de muerte al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y a su esposa, la animadora de televisión, Karen Doggenweiler.

El sujeto fue formalizado por los delitos de amenazas y suplantación de identidad en al menos 10 casos.

Entre los afectados se encuentran otras reconocidas figuras del espectáculo y la política como el periodista Ignacio Franzani, la abogada y presentadora de televisión, Carmen Gloria Arroyo, el ex ministro Andrés Chadwick, el diputado Marcelo Díaz y la esposa del director de la Policía de Investigaciones, María Magdalena Neira, entre otros nombres, según consignó BíoBíoChile.

Según indicó el ente fiscalizador, los ilícitos se realizaban a través de mensajes intimidantes vía WhatsApp.

Para resguardar la seguridad de las víctimas, el imputado quedó con prisión preventiva en el penal Colina 2. Además, fue solicitada una evaluación psiquiátrica.

Las declaraciones de ME-O

El ex candidato presidencial del PRO se refirió a estos hechos, luego que se dieran a conocer las amenazas de muerte que afectaban a él y a su familia.

“Durante años he recibido amenazas de toda índole, y desde octubre empezaron a incluir a mi familia. Decidí hacer la denuncia en Fiscalía cuando las amenazas subieron de tono. Lamentablemente, no puedo dar más detalles, porque la investigación está en curso y no podemos entorpecer el trabajo de fiscalía”, dijo este viernes a través de redes sociales.

Enriquez-Ominami agradeció la preocupación y afirmó que “seguiré incomodando a los poderosos y a quienes se oponen a las grandes transformaciones para Chile”.