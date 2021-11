Un incendio se inició al mediodía de este viernes en el Cerro Manquehue, ubicado en la comuna de Vitacura.

La emergencia se conoció gracias al llamado de vecinos del sector que comenzaron a observar humo en el lugar, lo que provocó que bomberos se trasladara hasta el sitio del suceso.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Emardo Hantelmann, confirmó a CHV Noticias que el siniestro “no está controlado. Estamos en una fase de combate del incendio, hay aproximadamente entre 4 y 5 hectáreas que están siendo afectadas.

“La primera denuncia fue entre las 12:00 y las 12:25. Acá se encuentran tres helicópteros de Conaf más dos aviones y más de 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago”, agregó.

En ese sentido, la autoridad aclaró que “los incendios forestales no se apagan”, señalando también que la vivienda más cercana está a un kilómetro, por lo tanto, se descarta la posibilidad de que haya afectación a infraestructura pública y privada”.

Además, Hantelmann hizo un llamado a la ciudadanía: “el 100% de los incendios forestales en Santiago ocurren por el hombre, ya sean de forma intencional o descuidos. Por favor, no prender fuego en lugares no autorizado ni a hacer faenas que no produzcan chispas”.