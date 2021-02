Completamente en llamas quedaron los cientos de peluches que por años acompañaron la icónica animita de Astrid Soto, popularmente conocida como “Niña Hermosa”, en la Autopista del Sol.

Era un espacio de agradecimiento para los favores y milagros que dicen cumpliría Astrid. Un hecho que afectó especialmente a la familia de la joven, que durante años cuidó de este memorial como una manera de honrar el recuerdo de su querida hermana e hija.

Su padre contó que “iba por Gran Avenida a Franklin cuando me llamaron por teléfono varios amigos para decirme que se estaban quemando los peluches de Astrid. Yo no me imagino que haya habido mala intención de nadie, no le echo la culpa a nadie. Bueno y si hubiera habido, no importa. Igual es una señal”.

Lee también: “Por ningún motivo”: Narváez cierra la puerta a discutir sobre la pena de muerte tras dichos de Desbordes

Tras reportarse el incendio, personal del Cuerpo de Bomberos contuvo rápidamente las llamas. Sin embargo, muchas de las ofrendas de la animita de la joven se perdieron completamente.

“Carabineros fue informado de un incendio que se estaba registrando a la altura del kilómetro 22 de la Autopista del Sol, específicamente la animita de la ‘Niña Hermosa”. De acuerdo a la información proporcionada por personal de Bomberos, el siniestro se habría iniciado por velas dejadas en el lugar”, explicó el capitán Juan Vargas Silva de la Comisaría de Peñaflor.

Astrid falleció hace 23 años en un accidente de tránsito al intentar maniobrar en su moto a un costado de la carretera, siendo chocada por un camión. Desde ese día la joven ha marcado no sólo a su familia, sino que también a todas las personas que han elegido como forma de homenaje y agradecimiento regalarle lo que más le gustaba.

Lee también: Anuncian cambios en el permiso único colectivo: Ya no podrá usarse para viajes interregionales

“La muerte de un hijo es como el fin del mundo. Los papás lo único que queremos es morir, y esa experiencia se vive todos los días. Por eso vale la pena, vale la pena tener un memorial como el que se construyó”, agregó su papá.

Próximamente la animita de Astrid será trasladada debido al riesgo que implica su ubicación en la carretera. Los padres de la joven aseguran que el recuerdo de su hija siempre se mantendrá vivo, entregando una luz de esperanza a todos quienes creen en sus milagros.