Lo Barnechea: Incendio a un costado de construcción dejó dos hectáreas quemadas en Cerro 18

Un incendio forestal se produjo esta tarde en una ladera del Cerro 18 en la comuna de Lo Barnechea, el cual dejó dos hectáreas consumidas. Afortunadamente no hay lugares poblados cerca del siniestro, sí una construcción de futuras casas. “Personal de bomberos y CONAF están trabajando en el incendio, que no está extinto todavía, pero sí controlado. No tenemos afortunadamente personas lesionadas ni daños a la propiedad pública ni privada, ya que es solamente pastizal quemado“, dijeron desde Carabineros al programa Contigo En Directo.