“Un poquito de criterio”: Vecinos no pueden regresar a sus viviendas por toque de queda

Tras el toque de queda que aplicó la autoridad para cuatro comunas de la región de Valparaíso por los incendios forestales, algunos vecinos manifestaron su molestia por las limitaciones de desplazamiento que implica la medida.

Se trata de los residentes del sector de El Olivar, en la comuna de Viña del Mar, donde las personas debieron evacuar debido a la grave situación de riesgo que se produjo por las llamas que han arrasado a una gran cantidad de viviendas.

Pero, tras el paso del fuego, ellos no han podido volver para constatar cómo se encuentran sus casas.

Actualmente se mantienen activos los trabajos del personal de emergencias en el lugar.

La desesperación de los vecinos en El Olivar

“Tenemos que ir a comprar las cosas abajo. Los supermercados abren a las nueve de la mañana y hacen un toque de queda, ¿a qué hora entramos, entonces? Y ahora no nos dejan entrar, simplemente. No entiendo ese criterio“, fue parte del descargo de un vecino que no pudo ingresar a El Olivar tras el incendio.

Consultado sobre qué indicó la autoridad a los residentes, él manifestó que podrían retornar “a las doce del día, cuando termine el toque de queda“, respuesta que causó indignación en los vecinos que esperan poder volver a sus casa para ver su condición.

“Perdimos todo, no quedó nada. ¿Qué vamos a hacer? (…) estamos aquí parados, esperando a que puedan abrir… Un poquito de criterio no más, un poquito”, reclamó.

¿Qué dijo Carabineros?

“Queremos que la gente entienda que necesitamos las vías expeditas en el sector. Son sectores de cerros, donde las vías son estrechas y está trabajando Bomberos, tenemos tránsito de camiones aljibe“, indicó personal policial presente en El Olivar.

“Necesitamos bajar la temperatura de los lugares que fueron afectados anoche por el incendio porque durante la tarde se espera nuevamente gran cantidad de viento y se puede originar una nueva tragedia”, cerraron desde Carabineros.

