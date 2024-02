“No voy salir, el incendio está aquí”: La dramática pérdida de la familia Leiva en los incendios forestales

En Villa Independencia en Viña del Mar, la familia Leiva fue una de los damnificadas por los incendios forestales, donde lamentablemente perdieron a su padre.

Y en Juntos Chile Se Levanta, Rigoberto Leiva comentó su historia, detallando los segundos de terror que vivieron aquel día, donde su principal misión era salvar a su mujer y sus hijos.

“Yo en ese momento no me encontraba acá en la casa, estaba trabajando y en el momento del incendio, lo único que atiné es tratar de volver a la casa pero no se podía volver por ninguna calle. Vehículos por todos lados, no se avanzaba para ningún lado“, expresó.

“Así que tomé la decisión de dejar el vehículo en el centro de Viña y venirme corriendo no más, que era la única solución más rápido para llegar”, agregó.

“Lo único que veíamos era explosiones, gente fallecida quemada”

Su camino para llegar hasta su casa donde se encontraba su familia fue aterrador, ya que fue testigo de escenarios terribles que estaban ocurriendo a causa del incendio.

“Cuando llegue acá no había nada que hacer, estaba todo quemado. El camino que recorrí con mi amigo, lo único que veíamos era fuego, casas quemándose, explosiones, vehículos quemados, gente escapando, gente fallecida quemada. Amigos que me contaron que también vieron gente fallecida en sus vehículos que no pudieron escapar porque los alcanzaron las llamas”, detalló.

Pero el panorama empeoró aún más, ya que tampoco encontró a su familia en dicho momento: “Fue horrible porque llegué acá y no encontré a mi familia y mi población se había quemado entera”.

Esto debido a que su mujer y sus 3 hijos que se subieron a un auto de vecinos: “Gracias a una pareja que encontraron ahí en la plaza que los auxilió, que los subió al vehículo y se pudieron refugiar”.

Elena Leiva y las últimas palabras de su padre: “No voy salir, el incendio está aquí”

Además de ello, Elena Leiva entregó su testimonio, tras perder a su padre, Jacinto de 76 años durante el siniestro: “Mi papá se quedó encerrado en la casa, no salió él, ni su perro. Así que fue angustiante porque las ultimas palabras de él fue ‘no voy salir, el incendio está aquí'”.

La desesperación de Elena en ese momento continuaba, ya que los mensajes de cercanos avisándole del incendio eran constantes.

“Y tratando de comunicarme con mi hermano, con mi amiga y me llegaban mensajes que se estaba incendiando todo. No se podía hacer nada más. Yo quería saber si alguien de mi familia estaba vivo porque me había mudado hace poco y había quedado mi amiga arrendándome mi casa”, detalló.

Finalmente, se volvió a referir a las últimas palabras de su padre, quien le aseguró que el incendio no estaba cerca de él, falleciendo minutos después por las llamas.

“Ella en el momento del incendio me dice que llamara a mi papá para que le avise que saliera. (En la llamada) Mi papá con mucha calma me dice ‘No Elena, no es acá’ y en eso mi amiga me dice ‘las llamas están aquí'”, cerró.

