“A dónde la viste…”: La indirecta del pdte. Boric a José Piñera por recordada frase sobre las AFP

El presidente Gabriel Boric lideró este viernes el encuentro Mejores Pensiones para Chile en Macul, acompañado por la mayoría de su gabinete, así como diputados y senadores que son parte del oficialismo. Una muestra de unidad en medio de la polémica a raíz del destape del Caso Convenios.

En esta actividad de la que también fue parte la ex presidenta Michelle Bachelet, el actual jefe de Estado reiteró las criticas a la postura de la oposición en la materia, asegurando que “hace más de 10 años que estamos discutiendo diferentes proyectos para tratar de mejorar las pensiones y los políticos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo“.

“Ustedes saben que ingresamos la reforma previsional hace 10 meses y algunos nos dicen que no hemos querido sentarnos a discutir, que no ha habido suficiente tiempo o que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro“, increpó la máxima autoridad.

Bajo dicha premisa, y durante su discurso, el mandatario hizo una breve alusión a quien se considera como el ideólogo de las aseguradoras de pensiones (AFP) y hermano del ex presidente Piñera, José Piñera.

El empresario, años atrás, se refirió al sistema privado de pensiones como un “Mercedes Benz”. Algo que fue respondido esta jornada por Boric.

“Cuando se planteó la necesidad de la reforma previsional en 2006, fue porque el sistema extremo de capitalización individual de las AFP demostró su fracaso en asegurar pensiones dignas. Era, según el creador de este sistema, una suerte de Mercedes Benz. Adónde la viste… dónde“, señaló el presidente de la República.

Una alusión que fue recibida con risas por parte de los presentes.

Mira el momento acá:

"Adónde la viste… dónde". Con esa frase el Presidente Gabriel Boric se refirió a la frase de José Piñera, sobre que: "El sistema (de pensiones) es como un Mercedes Benz…" pic.twitter.com/vMBvouTZ8L — Martín Ortiz Vásquez (@Martin_Ortizz) August 11, 2023

