Durante la tarde de este jueves, el presidente electo Gabriel Boric nuevamente fue visto en un popular restaurant gastronómico. Esta vez fue el turno de la emblemática Fuente Mardoqueo, ubicada en calle Libertad #551, en la comuna de Santiago Centro.

Acompañado de su escolta personal, el futuro mandatario llegó a eso de las 13:50 horas al lugar para disfrutar de un “lomito italiano con queso y doble mayo”, señaló Gustavo Peñafiel, dueño del local.

En conversación con CHV Noticias, Peñafiel contó cómo fue la inesperada visita de Boric al histórico restaurant capitalino. “Durante la mañana, personas de una carnicería cercana me contaron que andaban unos carabineros de civil dando vueltas. Yo vivo en la calle de atrás de la fuente y apenas me avisaron que había llegado el Presidente, pesqué mi bicicleta y me fui al tiro“, afirmó.

Al llegar al local, el empresario se encontró con tres uniformados custodiando la entrada. “Saqué el celular para sacar fotos y me dijeron ‘no, por favor’, y yo siendo dueño del restaurant. Así que me dijeron que tenía que esperar a que terminara de comer“, relató.

Finalmente, después que el ex diputado finalizara su comida, el dueño pudo acercarse hasta su mesa para entregarle una pintura realizada por un artista del barrio en señal de reconocimiento.

“Yo todavía estoy en las nubes (…) Para nosotros es motivo de un legítimo orgullo y gran satisfacción el que considere a nuestro trabajo que tiene 18 años, y que nos hemos esforzado tanto para ser el mejor lugar de Chile para comer un buen sándwich”, sostuvo Peñafiel.

Asimismo, entregó su primera impresión del próximo jefe de Estado: “Fue una persona con un tremendo carisma de presidente, además encontré que tenía ademanes muy correctos y el garbo del cargo. Es bien espontáneo, no se incomodaba con que estuvieran clientes cerca (…) Muy carismático, hasta medio sacerdotal lo caché”.

Cabe destacar que Boric no ha sido la única figura que conocida que ha visitado este local en los últimos días. Este miércoles, el destacado animador de televisión Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, disfrutó de su carta de sándwiches.

“Todavía no me reponía de la visita de Don Francisco y hoy día llegó el Presidente, fue una bella experiencia“, agregó.

El tenista Fernando González, el comediante Stefan Kramer y figuras de la televisión como Jean Phillipe Cretton y Francisco Saavedra han sido otras personalidades conocidas que han llegado anteriormente a la Fuente Mardoqueo.