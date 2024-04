Reconocido influencer chileno denunció abuso sexual y robo en Colombia: “Estoy varado y colapsado”

Un reconocido influencer chileno, conocido como Basti Lolein (@elbiroviaja), denunció a través de redes sociales haber sido víctima de abuso sexual en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Según el relato del joven de 22 años, el hecho ocurrió mientras se encontraba haciendo voluntariados en el país cafetero y decidió salir con un hombre oriundo de allá, mismo quien lo habría drogado con una bebida alcohólica.

“Me encuentro en un hospital, sufrí ayer un ataque sexual, me drogaron, me robaron, me estoy haciendo los exámenes para ver si es abuso sexual”, expresó en uno de los registros que publicó dando a conocer la situación.

¿Qué le pasó al influencer Basti Lolein?

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando decidió salir a conocer la ciudad. “Me dieron un trago, después lo único que recuerdo es que esta persona se empezó a acercar de más, me empezó a tocar”, recordó el creador de contenidos.

Luego, según dijo, cayó dormido y despertó sin algunas de sus prendas. Además, le quitaron sus documentos, celular y dinero: “Bajé, traté de pedir ayuda y nadie me ayudó, no sé cómo llegué al hostal”.

Posteriormente, fue hasta un hospital donde le hicieron una serie de exámenes, los cuales optó por no mencionar. “Tengo que hacer muchos papeleos en fiscalía, tengo que montar evidencia, recuperar mis cuentas, mi cuenta de Banco Estado, mi iCloud”, detalló.

Influencer denunció robo de más de $1 millón

En una serie de historias publicadas este lunes, Bastián informó que “al parecer” lo contactarán de la Embajada de Chile en Colombia. Sin embargo, confesó estar abrumado.

“Estoy colapsado con todo esto. Estoy varado, chato, colapsado. A los bancos les hablo y no me ayudan porque me dicen que tengo que ir a la sucursal en Chile”, dijo en la red social.

Además, compartió la imagen de un voucher que da cuenta del dinero que robó el delincuente de su Cuenta Rut: aparecen tres transferencias por $733.000, una compra por $286.000 y un giro por $148.0000.

Mira el relato del influencer Basti Lolein en Instagram:

Síguenos en