Influencer se negó a usar mascarilla en el Metro y fue increpada: “Es para gente que está enferma”

Han pasado más de dos años desde que se desató la pandemia del COVID-19, un hecho histórico a nivel mundial que comprometió y sigue afectando la situación sanitaria de millones de personas. Para hacer frente a ello, han surgido múltiples medidas preventivas eficaces, como las vacunas, el lavado de manos constante, la distancia física y el uso de mascarillas.

Sin embargo, aún hay personas que se niegan a seguir dichos protocolos por un bienestar propio. Así quedó en evidencia durante este viernes en redes sociales, luego que la influencer @soylacuantica compartiera una serie de videos en los que se observa cómo usuarios del Metro de Santiago la increpan por no usar un cubrebocas.

Un joven en particular se acercó a ella para ofrecerle este elemento, a fin de prestarle ayuda. Pero ella se negó y así comenzó una discusión que involucró a más personas presentes.

Al ver lo que ocurría, la mujer decidió sacar su celular y grabar toda la interacción. Ante esto, el otro sujeto involucrado la instó a que “sube tu video a las redes y queda en vergüenza tú sola (…) Si a ti no te gusta andar en Metro donde tení que ocupar mascarilla, entonces bájate del Metro, anda en tu propio auto, ándate en bicicleta o a pata“, dijo.

Ante esto, ella presentó sus argumentos, aludiendo a que “la mascarilla es para la gente que está enferma y yo estoy sana“, agregando otro análisis que provocó risas entre los presentes.

“¿No ves cómo está el mundo? Solamente Chile está con una psicosis colectiva“, señaló la influencer, ante la insistencia del usuario que la invitaba a bajarse del tren subterráneo para que “nos ahorres el problema a todos”.

“No, no pienso bajarme, (la mascarilla) me da dermatitis, me da ansiedad (…) Lo siento, no la voy a utilizar”, continuó la mujer, a quien le indicaron que debería darle vergüenza su actitud. Pero no contenta con ello, sostuvo lo siguiente: “Debería darnos vergüenza como chilenos que no tenemos identidad y no sabemos qué está sucediendo a nivel global. Esto está más que demostrado que es básicamente la Tercera Guerra Mundial, porque la gente no sabe cómo funciona la economía”.

“Esto deja en evidencia que los ricos se siguen haciendo más ricos por la ignorancia de los pobres. Si nosotros no nos culturizamos…”, prosiguió, generando más risas en quienes eran testigos de la situación.

Finalmente, la mujer bajó del Metro en la misma estación donde descendió el joven con quien sostuvo la discusión, no sin antes apuntar que su postura está alineada con la “simbiosis planetaria”.

Cabe señalar que desde el la OMS aseguran que “las mascarillas son esenciales para reducir la transmisión (del virus) y salvar vidas“, y que según su tipo, “estas podrán utilizarse bien para proteger a las personas sanas o para prevenir una transmisión ulterior, o para ambas opciones”.

Puedes ver el registro a continuación: