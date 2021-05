A más de un año de la caída de un ascensor en Valparaíso un informe de la Universidad de Chile da cuenta de falencias en la construcción y también en su posterior mantención, la que estaba a cargo de la Municipalidad de Valparaíso.

Según el documento del IDIEM la caída del ascensor Concepción en la ciudad puerto, que dejó 5 personas lesionadas en febrero de 2020, dieron cuenta de fallas en la operación y falta de mantención.

Aludiendo a “graves falencias” en la construcción del ascensor, en el informe se detalla que incluso hay cables que no estaban sujetos de la forma en que exigía su fabricante, como en el número de abrazaderas o el nivel de tensión de los carros.

Además, el sistema de seguridad denominado “pico de loro”, una especie de gancho que se activa ante cualquier vibración anómala, no estaba debidamente instalado para evitar lo ocurrido.

Y si bien la construcción del mismo estaban a cargo del Ministerio de Obras Públicas, la mantención y funcionamiento estaba en manos del municipio.

Según el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, “puede detectar que la municipalidad está cumpliendo un protocolo propio, que no es el que dio la empresa ni la Dirección de Arquitectura. Protocolo que tiene deficiencias”.

“Se le hacen llegar todos estos informes. Incluso esto lo conversé en su minuto con el alcalde (Jorge) Sharp y el día primero de febrero se cae el ascensor Concepción con cinco personas a bordo. La Municipalidad de Valparaíso, en las condiciones en que está, no debería seguir teniendo el comodato de estos ascensores, porque no lo ha hecho bien, no administra bien el sitio patrimonial”, agregó el intendente.

De momento queda ver qué ocurre con el resto de los ascensores comprados por el Gobierno Regional, algunos de los cuales no están funcionando.

