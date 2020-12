En conversación con el programa Semana 24 de TVN, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara se refirió al proyecto de ley presentado por senadores de la oposición para indultar a las personas detenidas durante las manifestaciones ocurridas durante el estallido social.

En ese sentido, la autoridad expresó que tales personas “no están presas porque piensan distinto. Están presas porque han saqueado, han incendiado, han robado y finalmente porque han atentado contra el orden democrático. Es más ni siquiera sabemos muy bien lo que piensan, lo que sabemos es que han cometido delitos, graves delitos, atentados contra las personas y contra la propiedad”.

“Están presos porque son delincuentes no porque piensen de una manera determinada”, agregó.

Además, respecto a los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en Santiago, Guevara aseveró que “hay detenidos que los vamos a seguir deteniendo y yo espero que la justicia también los condene, pero de manifestantes no he visto. Lo que he visto es delincuencia pura y dura y a esa delincuencia hay que atacarla con todo el rigor de la justicia”.

También aseguró que Carabineros ha modificado su estrategia para distinguir entre manifestantes y delincuentes.

“Cambió en la disposición del uso de armas no letales que no hemos visto hace ya varios meses. Se ha intensificado el uso del agua para disolver y, también, las detenciones con mayor pulcritud en el sentido de tener pruebas, imágenes a través de cámaras y de drones, cámaras de la Unidad de Control de Tránsito”, explicó.