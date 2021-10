Este lunes comenzó la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la crisis migratoria estallada en el norte del país.

La petición fue anunciada a fines de septiembre pasado por el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien en esa oportunidad exigió que el gobierno explicara, de forma concreta, cuál era el plan que llevarían a cabo para enfrentar la masiva llegada de inmigrantes a la ciudad de Iquique.

Por otro lado, un grupo de gobernadores de regionales de Arica y Parinacota, y Tarapacá y Antofagasta, anteriormente ya había solicitado que el Congreso interrogará al jefe de Interior por el mismo conflicto.

Si bien en una primera instancia en el Congreso se rechazó la interpelación al ministro Delgado, se votó nuevamente y se decidió que sí se llevaría a cabo.

Uno de los principales argumentos que se están discutiendo es que el gobierno ha tomado decisiones “centralistas” con respecto a la crisis en el norte, lo que demostraría un abandono de la región.

Durante esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados revisará la interpelación que está a cargo del parlamentario Mirosevic.

“Crisis de ingreso clandestino precarizado”

“Este es un tema que hay que abordarlo de manera integral con perspectiva en el tiempo y no basado en lo que ha ocurrido hace 3 semanas en algunas regiones. Como ex alcalde, efectivamente tuvimos ingresos durante los últimos 10 años, particularmente en el año 2016, que fueron ingresos que representaron una crisis de ingresos que eran regulares, pero que se transformaron con el tiempo en estadías irregulares de miles de personas“, comenzó relatando el ministro Delgado.

“Hoy tenemos una crisis de ingreso clandestino, por una zona del país que no tiene la infraestructura necesaria para recibir a la magnitud de personas. La crisis de ingreso clandestino se relaciona con el perfil de migrantes que ingresan hoy en día, que son personas más precarizadas. Me estoy refiriendo a los venezolanas, que en 2017 venían con más estudios y ahorros. Hoy en día las personas que están ingresando son muy precarizadas”, aseguró.

En ese sentido, al ser consultado sobre si en Venezuela hay una crisis humanitaria, indicó que cuando hay al menos 6 millones de personas “que han salido de una dictadura que oprime a su gente, que tiene un salario mínimo cercano a los 6 dólares, estamos en una crisis humanitaria de origen. El éxodo más grande en el último tiempo del mundo. La crisis humanitaria se ha desplegado en sudamericana, en Colombia, Perú, Ecuador y chile”.

“Cada persona que ingresa a Chile, por pasos clandestinos es llevada en el breve plazo posible a una residencia sanitaria reciben su vacuna. Cientos de personas fueron reubicadas cuando se acreditaron los vínculos familiares. Una vez que las personas salen de las residencias pueden estar en los centros de acogida”, indicó el titular de la cartera del Interior sobre las respuestas del gobierno frente a la migración.

“Sueldo mínimo atractivo”

Al ser consultado por qué el gobierno no ha tenido un liderazgo internacional para liderar la problemática, Rodrigo Delgado explicó que si se realizan conversación permanentemente instaladas. El liderazgo lo tiene que ejercer el presidente dentro de Chile. Si Chile es un destino atractivo desde el punto de vista migratorio es por el liderazgo de un presidente que trajo las vacunas, que tiene un sueldo atractivo para quienes quieren venir a Chile“, enfatizó el ex alcalde de Estación Central.

“Cuando fue interpelado por las expulsiones que no tienen causales de delito indicó: ” Una expulsión requiere logística. Nosotros estamos en un país donde la cobertura periodística es libre. Los países tienen derecho a gestionar y expulsar, porque todos los países lo tienen es su legislación. Dejar de hacer expulsiones no está en nuestra planificación futura“, manifestó el ministro de Estado.

“Con respecto al control fronterizo con crimen organizado, quiero ser muy claro. Nosotros tenemos un grave problema con Bolivia. El trabajo con Perú es fluido. Con Bolivia no tenemos la misma disposición. Tenemos evidencia que la policía o el Ejército son parte del problema y no de la solución. Tenemos un dispositivo para combatir el tráfico de drogas y de migrantes. Hemos tenido cifras récord de detenciones y de bandas desbaratadas. Es importante avanzar a una frontera con más atribuciones“, afirmó.

“Estoy con la convicción de haber estado en la frontera y de que las Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros de Chile lo están dando todo para implementar los mejores planes de prevención. ¿Se puede hacer más? Se puede hacer más. Muchas veces tenemos recursos bastante limitados. Tenemos cifras récord de decomisos de drogas y armas. Estaría contento el día que tengamos tráfico cero de drogas y armas, teniendo a migrantes ingresando a Chile de manera regular para que no sean abusados por mafias”, sostuvo.

Niñas, niños y adolescentes

El gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz envió una pregunta a través del diputado con respecto al cuidado de niñas, niños y adolescentes migrantes que han llegado a territorios nacionales.

“Cada NNA que tiene documentación ha sido regularizado. Pero tenemos un problema con los niños menores de 9 años, a quienes Maduro no les entrega el documento. Cómo ingresan a Chile sin documentación hay que pedirles el certificado de nacimiento. Cuando eso ocurre recurrimos a los tribunales y mediante las pruebas de ADN, este trámite a veces se demora más de un año, pero una vez que están las pruebas se regularizan a todos”, señaló.

“Todos los niños que ingresan se regularizan. Separación de niños, con las expulsiones, todos los niños que ingresan son catastrados y se deja registro como grupo familiar, pero cuando no pueden acreditar el lazo sanguíneo hay un problema, además porque hay que recurrir al país de origen“, añadió con respecto al tema.

Nosotros quisiéramos más que nadie que ningún niño sea vulnerado en sus derechos, pero ellos ya son vulnerados con el periplo que tienen que seguir con su familia. El sufrimiento de integrarse a una sociedad nueva es tremendo. Cada niño que llegue a Chile debe tener un futuro que debemos construir entre todos. Yo no existiría si no fuera por un niño de 14 años que tuvo que tomar un barco desde Palestina. Créame que me conecto con esa historia y con cada niño que llega Chile. Pondré todo de mi parte para que tengan la posibilidad de resguardo”, declaró Delgado en su última respuesta.