Se habrían enterado 16 horas después: Familia “destrozada” por muerte de madre tras cirugía estética en clínica

“Cuando llegué a la clínica, me muestran el cuerpo de Arlenne y me dicen ‘mire, quedó bonita la cirugía, pero el cuerpo no resistió’. Me lo dijo el equipo médico, las personas que la habían operado”. Ese es parte del relato de Marcelo Fernández, pareja de una paciente que murió en una clínica estética de Las Condes tras someterse a una abdominoplastía.

La mujer de 42 años, madre de un joven de 18 años y una guagua de tan solo 1 año, ingresó al pabellón de la Clínica Los Dominicos después de las 18:00 horas del pasado martes. Al cabo de tres horas, según información preliminar, habría comenzado a sufrir complicaciones que derivaron en su muerte.

De hecho, el equipo médico compuesto por tres sujetos, habría llamado a personal del Samu a eso de las 20 horas, donde se pudo constatar que la paciente había sufrido un paro cardiorrespiratorio en más de una ocasión.

Pero lo que también es parte de la investigación es que la familia se habría enterado de su deceso a las 4 de la tarde del miércoles, casi 16 horas después de su muerte. Datos que serán confirmados o descartados tras la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal.

Clínica había cambiado de nombre 3 veces

Dentro de los antecedentes que maneja la PDI, están las incongruencias asociadas al funcionamiento de este recinto. En primer lugar, según informaron en Contigo en la Mañana, quien habría ejecutado la operación sería kinesiólogo de profesión y de nacionalidad extranjera.

El segundo participante sería técnico en enfermería, y el tercero no se especifica qué profesión tiene, sin embargo, sería médico cirujano mas no especialista en esta materia.

Por otro lado, esta clínica había cambiado tres veces de nombre para seguir funcionando, al presuntamente enfrentar otras situaciones similares en el pasado. Ahora operaba con el nombre de Clínica Los Dominicos, en febrero de 2021 era Clínica Paris y, previo a eso, Clínica Clásica.

Tras este fallecimiento, el recinto quedó con prohibición de funcionamiento, pero no clausurado.

Familia exige respuestas

Al respecto, Jaime, primo de la víctima, indicó al matinal de Chilevisión que “hablar de justicia, hoy no es tanto el punto. El punto es que nuestras autoridades se preocupen de esto, es un problema que está muy escondido“.

Respecto de cómo la paciente llegó a esta clínica, explicó que “ella tenía una cirugía programada hace 15 días en una clínica y le falló el pabellón al doctor, y así busca esta segunda opción“.

Asimismo, Marcelo Fernández, pareja de Arlenne, detalló que “el último mensaje que tengo de ella es a las 4:30 de la tarde (…) nunca más tuve un mensaje de ella, siendo que ella siempre me hablaba, incluso cada media hora”.

“Me vine a enterar que a las 6.30 estaba bien, que fue al baño con asistencia, y resulta que después hizo seis paros cardíacos. Entonces no me cuadra la información que me entrega la clínica con respecto a cómo es Arlenne y por los horarios”, continuó, señalando que tanto él como los padres de la víctima se encuentran “destrozados” con esta tragedia.

Por último, cabe mencionar que desde la Seremi de Salud aclararon al matinal que en el sitio web de la clínica estaba el logo de la institución, pero precisaron que no existía la autorización para la utilización de su imagen.