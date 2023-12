Investigan posible vinculación de indultado Luis Castillo en secuestro registrado en Copiapó

Luis Castillo, uno de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022, estaría siendo investigado por presunto secuestro en Copiapó, en la Región de Atacama.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la detención ocurrió en el marco de un procedimiento policial en pleno centro de la ciudad, luego que en un servicentro fuese divisado un vehículo que al interior iban cuatro personas y otra encerrada en el maletero.

El fiscal Jefe de esta ciudad, Christian González, sostuvo en un punto de prensa que “no voy a entrar más información de la que voy a dar. Una investigación acuciosa, inteligente y donde queremos resultados, importa manejar la información de modo reservada“.

“Esta investigación ha sido declarada reservada, secreta, a partir de ahora por parte de la Fiscalía”, agregó González.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó que “en principio es un delito de secuestro, hay algunas personas detenidas y la información preliminar que tenemos es que una de ellas podría ser una persona vinculada a los detenidos en el marco del estallido social. No quiero confirmárselo 100%, pero esa es la información preliminar”.

¿Quién es Luis Castillo?

Luis Castillo Opazo fue indultado -junto a otros 12 condenados- a fines del año pasado. Su nombre fue de los que aparecía en la primera lista de beneficiados por error, aunque fue rectificada por el Ministerio de Justicia y finalmente se incluyó.

Al salir de la cárcel, se dio a conocer el amplio pronturario policial de Castillo, quien emitió un polémico mensaje.

“Soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad hermano, llegué hace cuatro días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena. Llegué a Copiapó, me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte”, comenzó diciendo.

“A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, compañero (…) Sigan así hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo”, dijo en ese entonces.

Amplio prontuario policial de Luis Castillo

Cabe mencionar que Castillo fue detenido el 11 de mayo de 2020 en Illapel, en la Región de Coquimbo, y condenado a cuatro años de cárcel bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado por desórdenes, robo, maltrato de obra a Carabineros y daño, todo efectuado en un lapso de dos meses desde el 18 de octubre de 2019.

Este no fue el único delito al que estuvo vinculado, pues en 2006 ya estuvo tras las rejas y su nombre aparece relacionado a 26 causas judiciales.

Además, antes del hecho que gatilló su detención por hechos ocurridos en el estallido social, recibió cinco condenas por diferentes delitos: en 2005 por robo simple y robo simple frustrado; en 2006 por lesiones menos graves y por robo con violencia; y en 2017 por robo por sorpresa.

Síguenos en