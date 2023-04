No habrá compra de Sierra Bella: Hassler remueve cargos directivos y dice que “no se ha gastado ningún peso”

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, participó la mañana de este viernes un punto de prensa a raíz de la objeción de Contraloría a la compra del ex edificio Sierra Bella por parte del municipio, bajo el argumento de que no se “cauteló el correcto uso de recursos públicos”.

La jefa comunal indicó que no prosperará en la adquisición del inmueble, dando portazo definitivo al bullado proyecto. Eso sí, puntualizó que la búsqueda de un recinto para albergar el Cesfam Padre Orellana seguirá en curso.

Por otro lado, Hassler anunció una ofensiva judicial en contra de los tasadores contratados por la administración para estimar cuánto deberían pagar por las dependencias del edificio. Por tal motivo, presentará querella para los tres implicados: Mylena Cárcamo, Patricio Gajardo y María José Sepúlveda.

“Son ellos los que tienen que hacerse responsables por el servicio que prestaron y que el municipio pagó. Son ellos los que tienen que responder ante la justicia“, señaló.

Asimismo, la alcaldesa aseguró que le parece fundamental que “todas las responsabilidades sean asumidas”, por lo que dio a conocer una serie de sumarios administrativos al interior del municipio, junto con la solicitud de renuncia a dos cargos directivos.

“(Hay que) hacer valer responsabilidades políticas y técnicas en este proceso, y es por ello que he decidido pedir la renuncia al Director Jurídico y al Secretario de Planificación Comunal del Municipio de Santiago“, dijo en el punto.

Finalmente, Irací Hassler enfatizó en que no se gastó dinero del municipio en el proceso de compra de Sierra Bella. “Aquí no se ha gastado ningún peso del municipio. San Valentino no ha recibido ningún peso. Y esto es justamente a propósito de acatar los aspectos que había señalado en primera instancia la Contraloría de esperar este informe”, concluyó.