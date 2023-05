Irací Hassler reitera que no habrá compra de ex clínica Sierra Bella: “Hemos tomado las acciones para que no ocurra”

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, respondió a las reacciones tras la fallida compra de la Clínica Sierra Bella luego que el Conservador de Bienes Raíces determinara que la inscripción no podía forzarse. “Desde nuestro municipio, el día 7 de febrero le pedimos justamente que no realizara ninguna inscripción a propósito de los planteamientos de la Contraloría“, fue parte de lo que señaló la alcaldesa. “Hemos tomado todas las acciones para que no ocurra”, añadió.