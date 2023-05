Irina Karamanos y su relación con el pdte. Boric: “Las señoras me dicen que tenga una guagua con él”

La cientista política Irina Karamanos, pareja del presidente Gabriel Boric, hizo un sincero análisis sobre su paso por La Moneda al mando de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia.

Al respecto, indicó no fue un error haber asumido este cargo. “El año pasado me demostró que leer la política con feminismo cumple una tarea transformadora. En ese sentido, fue una misión cumplida con fecha de inicio y término, y una demostración de que se puede cambiar la política”, dijo en entrevista con Revista Velvet.

“Era un lugar tan improbable y a la vez tan perfecto para la acción feminista. Improbable porque no parece un lugar propio de tu identidad. Y perfecto porque concentra todas las reglas más convencionales de lo que cada época espera de una mujer”, reflexionó sobre la decisión de terminar con la figura de Primera Dama.

Asimismo, reveló las dificultades y las críticas que recibió al no estar casada con el mandatario. “La ilegitimidad respecto a que la pareja de un Presidente no esté casada evoca muchas cosas”, afirmó.

“De eso salían comentarios como que yo estaba contratada, dudas sobre la orientación sexual del presidente, si yo era mujer u hombre. Entonces, yo era una persona trans contratada y el presidente una persona homosexual usándome como pantalla”, complementó.

Por otro lado, reconoció que hasta el día de hoy recibe una serie de comentarios relacionados a la posibilidad de formar familia con Boric. “Las señoras me dicen que tenga una guagua con el Presidente. Que cuide al Presidente”, dijo la militante de Convergencia Social.

“Me han preguntado mucho por qué no voy a viajes, porque no estoy en tal o cual lugar, lo que es interesante porque nos acompañamos muchísimo. Mi día comienza y termina con un momento para estar juntos”, añadió.

En ese sentido, aseveró que “existe la idea demasiado forzada de la pareja como complemento binario. Yo creo que nos complementamos mejor siendo ambos toda la gama de géneros incluyendo ser femeninos y masculinos, a la vez”.